Guida a zig-zag sulla Bifernina: fermato 36enne ubriaco e senza patente

La Polizia Stradale di Campobasso ha fermato ieri pomeriggio un 36enne romeno che viaggiava sulla Bifernina in direzione Termoli zigzagando e mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti. Avvertiti attorno alle 15 da una telefonata, gli agenti della Polstrada sono riusciti a fermare la macchina e a sottoporre il conducente al controllo.

Il 36enne di professione muratore e residente in provincia aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.4 g/l, quindi in evidente stato di ebrezza. Ma gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che la macchina non aveva la necessaria assicurazione e l’uomo era senza patente poiché gli era stata sospesa in un precedente controllo ed era stato sanzionato proprio per guida sotto l’effetto di alcol, provvedimento per il quale aveva anche altri precedenti.

L’uomo è stato denunciato guida sotto l’effetto dell’alcol, reato che prevede nei casi più gravi l’arresto da sei mesi a un anno oltre che un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. L’auto che stava guidando è stata invece confiscata.