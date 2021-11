La riapertura delle scuole di Guglionesi sarebbe dovuta avvenire domani 1 dicembre, perchè l’ordinanza sindacale di chiusura era valida dal 24 al 30 novembre. Ma la dad è stata prorogata per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del comune bassomolisano.

Il primo cittadino Bellotti ha firmato una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività scolastiche in presenza del micronido, della scuola dell’infanzia, della primaria del plesso A di via Catania nonchè per il servizio mensa. Cià fino a domenica 5 dicembre. Dal 1 dicembre invece sarà riaperto alle attività scolastiche in presenza il “plesso scolastico B” (sito in via Catania) per gli alunni della Secondaria di primo grado.

Ieri in paese (nella palestra della scuola media) si è svolto uno screening per appurare nuove positività tra chi finora non aveva ricevuto la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. Per il ritorno in sicurezza in classe si è dunque proceduto a effettuare tamponi molecolari su alunni e docenti di talune classi – delle varie scuole, compreso il Liceo – per far in modo che almeno alcune di queste potessero tornare a fare lezione sui banchi.

L’esito dei test però ha evidenziato altre positività (il bollettino odierno dell’Asrem ne riporta in totale 12) e dunque la decisione è stata quella di continuare con la didattica a distanza sia per la scuola dell’Infanzia (altrimenti detta materna) sia per la scuola elementare. Nessun provvedimento invece per quanto riguarda le scuole medie, i cui alunni dunque domani torneranno a scuola, ad accezione di chi si trova in quarantena.

Questa la comunicazione della dirigente Patrizia Ancora apparsa poco fa sul sito dell’istituto scolastico: “Si comunica che da Mercoledì 1 Dicembre, tutte le Classi della Scuola Primaria e le Sezioni della Scuola dell’Infanzia, svolgeranno attività didattica a distanza. Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado in quarantena fiduciaria svolgeranno dad”.