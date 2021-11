A Isernia undici classi in dad la scorsa settimana, ora Guglionesi. Qui è scoppiato un focolaio covid tra i piccoli della materna e della primaria e solo nelle prossime ore si saprà quante classi dell’istituto omnicomprensivo riprenderanno le lezioni non in presenza ma a distanza dopo le infezioni al virus Sars Cov-2 rilevate nelle scorse ore.

Attualmente sono 19 i residenti del paese bassomolisano che a oggi, domenica 21 novembre, risultano positivi sulla base di tamponi molecolari. Qualche altro in queste ore che si è sottoposto al tampone antigenico nelle farmacie, dove ieri è stata organizzata una giornata di screening in collaborazione della Protezione civile di Guglionesi, andrà ad aggiungersi a breve alla lista.

La maggior parte dei casi riguarda bambini iscritti alla scuola materna o alla scuola elementare e domani, come anticipato oggi a Primonumero dal primo cittadino di Guglionesi Mario Bellotti, potranno arrivare delle decisioni relative alla chiusura delle scuole. Chiusura che, precisa il sindaco, sulla base dei nuovi protocolli ministeriali adottati a livello centrale, spetta ai dirigenti di istituto o ai loro delegati e non più come accadeva fino a un po’ di tempo fa ai sindaci.

Con ampia probabilità la preside Patrizia Arcora deciderà di interrompere le lezioni in presenza in quattro classi della scuola primaria e una classe della scuola dell’infanzia, sebbene si tratti al momento di indiscrezioni in attesa di una conferma ufficiale. Quello che è sicuro è che non verrà chiuso l’istituto omnicomprensivo, tanto più che al liceo non ci sono casi e che, come dice ancora il sindaco Bellotti, la situazione è assolutamente sotto controllo e le persone residenti in paese che hanno contratto il virus, pur presentando alcuni sintomi, stanno bene né hanno manifestato problematiche tali da richiedere cure ospedaliere.

Diversa la decisione assunta in relazione alla mensa scolastica, che al momento (e in questo caso per decisione del sindaco Mario Bellotti) è sospesa anche perché ci sono due casi relativi al personale in servizio. Fra l’altro ieri l’amministrazione comunale ha sanificato interamente i plessi ‘A’ e ‘B’ e la mensa scolastica. L’obiettivo è arginare il focolaio che riporta le lancette dell’orologio indietro di qualche mese.

“È un momento delicato – ricorda il primo cittadino – e peraltro Guglionesi ha già sperimentato una fase di diffusione del contagio, ma questa volta l’auspicio, suffragato dall’importante vaccinazione cui i cittadini sono stati sottoposti nei mesi scorsi, dovrebbe essere radicalmente diversa. Invito tutti, ancora una volta e con maggiore forza – aggiunge il sindaco – a rispettare le misure di sicurezza nell’interesse personale e degli altri, come il distanziamento e la mascherina nei luoghi chiusi, principalmente nei bar dove si registrano inevitabili assembramenti di persone”.