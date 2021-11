Grandi marchi e prodotti freschi, apre nuovo supermercato in via Molinello

Sarà inaugurato oggi, mercoledì 17 novembre, in via Molinello 16-20 a Termoli, nella zona dell’Azienda Sanitaria Regionale, il nuovo punto vendita affiliato “Tigre Amico” del Gruppo Gabrielli, il dodicesimo in Molise. All’interno della struttura, che occupa complessivamente una superficie di 250 metri quadrati, lavoreranno sette addetti: il supermercato disporrà di 4.960 referenze food e 990 “no food” e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00, domenica dalle 9:00 alle 12:30.

“Cresce la nostra presenza in Molise – ha dichiarato il Consigliere del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli – ed in particolar modo a Termoli, con un Tigre Amico che diventa il sesto punto vendita in città. Siamo orgogliosi del fatto che si diffonda la nostra cultura per la qualità, l’attenzione alle eccellenze locali e la valorizzazione dei territori”.

Il nuovo supermercato del gruppo Gemmir è stato realizzato in un locale completamente nuovo e osserverà l’orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. Per dare il benvenuto alla clientela, oggi 17 novembre, primo giorno di apertura, oggi chi deciderà di fare la spesa nel nuovo negozio riceverà in regalo un gadget alla cassa.

Il nuovo supermercato di via del Molinello punterà sui grandi marchi della distribuzione organizzata ma anche sulla freschezza dei prodotti di frutta e verdura nonché del reparto macelleria.

Per la famiglia Pasquarelli si tratta dell’undicesimo punto vendita tra Basso Molise e dintorni.