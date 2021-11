Giornata per eliminazione violenza sulle donne, le iniziative dell’Istituto Boccardi

In occasione del 25 novembre, ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—นโ€™๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ, lโ€™Istituto Boccardi Tiberio di Termoli ha organizzato una settimana di dibattiti, reading, proiezioni di film in collaborazione con Amnesty International, LiberaLuna Onlus, EuropeDirect Molise.

Gli alunni si sono impegnati in mostre, allestimenti, confronti. Ultimo appuntamento fissato per domani mattina, 26 novembre.

Di seguito le foto di alcuni degli eventi.

Foto 3 di 3





ย