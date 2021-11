Giornata nera per il Vastogirardi: pesante sconfitta contro il Pineto (5-0)

Dopo due successi consecutivi, nell’ottava giornata del girone di andata della serie D, il Vastogirardi deve arrendersi di fronte al più esperto Pineto. Sconfitta pesante, è vero, ma sulla quale probabilmente incide anche l’espulsione di Graziano al 35′ per somma di ammonizioni. Un episodio che segna in negativo il match per gli altomolisani, costretti ad inseguire già dopo i primi minuti di gioco: al 5′ i padroni di casa sono già in vantaggio con Minnozzi, che fa esplodere lo stadio ‘Mimmo Pavone’.

Il Vastogirardi sciupa un paio di buone occasioni per siglare l’1-1: Acunzo e Ruggieri sfiorano la rete. Gol mangiato, gol subito: si avvera la più classica legge del calcio. Il Pineto raddoppia sempre con Minnozzi (33′) e trova la strada in discesa due minuti dopo, quando l’arbitro sventola il cartellino rosso davanti al naso di Graziano. Tanto è vero che al 45′, prima della pausa, sempre l’attaccante di casa porta la formazione abruzzese sul 3 a 0. Partita praticamente finita nella prima frazione.

Nella ripresa poco incisivi e lucidi gli avanti gialloblù. Il Pineto ne approfitta per realizzare il quarto gol con Cardella (51′. Barlafante infine fissa il risultato sul 5-0 all’83’.

(foto Asd Pineto calcio)