Giornata degli Istituti Economici: il Boccardi Tiberio in prima linea per il futuro dei giovani

Incontrare le scuole medie in occasione della Giornata Nazionale degli Istituto Tecnici Economici. È quanto avvenuto il giorno 10 novembre anche a Termoli, dove l’Istituto Boccardi Tiberio ha organizzato un meeting al quale hanno partecipato gli studenti di alcune scuole medie, tra cui la l’Istituto comprensivo Brigida della città timoteana.

Il Boccardi Tiberio è da tempo membro della “Rete Nazionale degli Istituto Economici di formazione manageriale” ed in questa occasione ha aperto le porte a chi dovrà scegliere il “proprio futuro”. Per farlo, è stato organizzato un evento in modalità a distanza che ha visto protagonisti gli studenti.

Sono stati infatti gli alunni dell’Istituto tecnico a presentare due importantissimi progetti.

Il primo, Coding Girls, ha visto protagonisti gli studenti delle classi Quarta A Sia, Quarta A Afm e Quarta A Rim i quali hanno mostrato ai ragazzi delle secondarie di primo grado come creare un sito web, come strutturare i contenuti e come promuoverne la diffusione. In partciolare, Simona Guerrera e Francesca Lepore hanno mostrato il sito Viridis, legato alla diffusione dei temi ambientali e sostenibilità.

Maria Francesca Papa ha presentato “non il solito sito web” dedicato ad una guida pratica per i viaggi. Paola Montesanto ed Erica Marinelli hanno mostrato il contenuto di “girl 4 fashion” dedicato ai temi della moda e del life style.

Carolina Florio e Denisa Costisanu, invece, hanno descritto il portale “le donne di oggi”. Annamaria Stivaletta e Pasquale Trivisonno hanno creato il sito “dirs” per l’analisi e lo sviluppo sanitario.

E’ importante sottolineare che i siti sono stati creati in autonomia dagli studenti che hanno aderito lo scorso anno al laboratorio “Coding” del Boccardi Tiberio.

Molto entusiasmo ha creato il progetto di “Debate internazionale” presentato dalle studentesse Maria Francesca Papa e Giorgia De Luca. La studentessa Papa, infatti, ha partecipato al progetto che riguarda la promozione della Leadership ed è stato organizzato in collaborazione con l’Ambasciata Usa in Italia.

In particolare, le due studentesse hanno invitato i ragazzi di terza media ad iscriversi al Laboratorio di Diplomazia che sarà attivato a breve al Boccardi Tiberio e che rappresenta un importante momento di crescita.

Per la dirigente dell’Istituto termolese, professoressa Concetta Cimmino, “la scuola è una sfida quotidiana fatta non solo di fatica ma di entusiasmo, scoperta e divertimento. Grazie ai suoi laboratori e all’intenso programma di studio, il Boccardi Tiberio rappresenta una formidabile occasione di crescita per chi decide di investire sul proprio futuro”.