Due auto si sono scontrate sulla discesa del lungo vialone che porta alla zona industriale A di Termoli. L’incidente è avvenuto attorno alle 13,30 di oggi 11 novembre in quello che è un po’ l’orario di punta all’interno del Nucleo industriale, visto che molti lavoratori vanno in pausa pranzo, mentre altri terminano o iniziano il turno di lavoro e questo aumenta il numero di mezzi che percorrono le strade.

Per cause ancora da accertare un Suv Audi e una Fiat Punto, entrambi di colore bianco, si sono scontrati frontalmente lungo la discesa del cavalcavia non lontano dalla sede del Cosib. Le immagini scattate lasciano intendere che una delle due vetture (nello specifico l’Audi) stesse procedendo contromano su una strada a senso unico a doppia corsia.

Per fortuna nessuno dei due conducenti pare aver riportato conseguenze gravi anche se il giovane di 26 anni che guidava la Punto ha avuto bisogno delle cure dei medici in pronto soccorso e ha riportato la frattura di una clavicola. Una tera auto che procedeva appena dietro la Punto non è riuscita a evitare il tamponamento.

L’incidente ha provocato una lunga fila di auto e mezzi pesanti che procedevano in direzione delle aziende del Nucleo industriale. C’è stato quindi qualche ritardo e rallentamenti diffusi.

L’episodio di oggi si inserisce all’interno di una serie di altri scontri avvenuti nelle ultime settimane alla zona industriale di Termoli a dimostrazione di come molto spesso la poca attenzione alla guida e la velocità elevata possano provocare incidenti sempre più frequenti.