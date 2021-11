Filtro dell’olio: come e quando cambiarlo

L’olio e di conseguenza il filtro dell’olio, sono elementi fondamentali per il funzionamento della nostra auto. Ecco perché, una corretta manutenzione può fare davvero la differenza per la “salute” del nostro veicolo.

Cos’è e a cosa serve

L’olio ha più funzioni: serve a mantenere lubrificate le parti meccaniche del motore, a proteggere dalla corrosione e mantenere una giusta temperatura di esercizio. Tuttavia, non tutti sanno che per mantenere sana la nostra auto, non serve solo cambiare l’olio, ma bisogna cambiare contemporaneamente anche il filtro dell’olio. Il compito del filtro è quello di impedire alle impurità create dalla combustione della benzina e dall’attrito delle parti meccaniche, di entrare all’interno del motore evitando così il suo grippaggio, ovvero la sua rottura.

Che filtro olio scegliere

In commercio troviamo varie tipologie di filtro ma il più comunemente utilizzato è sicuramente il filtro meccanico che sfrutta la permeabilità della membrana presente al suo interno trattenendo le impurità e restituendo al motore solo olio pulito. Questo filtro ha generalmente forma cilindrica ed è costituito da un materiale cartaceo che trattiene tutte le impurità. Come abbiamo detto prima, il filtro andrebbe sostituito ogni qualvolta facciamo anche il cambio olio motore, in linea di massima in un intervallo che va dai 15.000 ai 30.000 km. Intervallo che varia a seconda del motore della vostra auto:

25/30.000 km, per i motori diesel

15.000 km per i motori a benzina

Ogni anno, per chi usa poco l’auto

Ogni 10.000 km per i motori con più di 10 anni

Come cambiare il filtro dell’olio

Il cambio dell’olio e del filtro sono operazioni non particolarmente complicate. Vi consigliamo comunque di portare la vostra macchina in un’officina specializzata che saprà sicuramente svolgere il lavoro alla perfezione. Se volete comunque procedere al cambio del filtro e dell’olio in autonomia, dovrete sollevare l’auto in modo da poter lavorare al di sotto di essa, prestando attenzione ad eventuali pericoli come lo schiacciamento di mani e braccia e ustioni.