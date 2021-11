I timori erano legati alle bombole di gpl presenti vicino al capannone che in quel momento era andato a fuoco. Per fortuna non ci sono stati particolari pericoli a Fornelli grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia. Questi ultimi sono riusciti a spegnere in poco tempo l’incendio che ha fortemente danneggiato un deposito agricolo e sono quindi riusciti a contenere i danni.

Gli uomini del 115 hanno quindi evitato che il fuoco raggiungesse l’impianto fotovoltaico e messo in sicurezza alcune bombole di gpl.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.