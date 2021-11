Festa dell’Unità nazionale, le celebrazioni a Campobasso

Le celebrazioni per la giornata del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, a Campobasso avranno inizio come di consueto in piazza Pepe con la formazione del Corteo al quale parteciperanno le massime Autorità Civili e Militari, le scolaresche, le Associazioni combattentistiche e d’Arma con Gonfaloni e Labari accompagnati dalla Banda musicale di Gambatesa.

Alle ore 9. 45, partendo da Piazza Pepe, il Corteo raggiungerà Piazza della Vittoria dove avrà luogo la solenne Celebrazione commemorativa alla presenza di tutte le Forze Armate, con un Picchetto interforze schierato al Monumento dei Caduti.

Saranno quindi resi gli Onori militari al Prefetto, accompagnato dal Capo Ufficio Affari Territoriali Presidiari del Molise; seguirà la Cerimonia dell’Alzabandiera.

Si procederà poi all’Omaggio ai Caduti e alla deposizione delle corone di alloro.

Il Cappellano Militare reciterà la “Preghiera per la Patria” e sarà data lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica, da parte del signor Prefetto, e di quello del Ministro della Difesa, da parte del Capo Ufficio Affari Territoriali Presidiari del Molise.

Sarà poi consegnata, come previsto dalle direttive del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Istruzione, la bandiera nazionale a un Istituto scolastico individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

La Cerimonia si concluderà con gli Onori finali al Prefetto di Campobasso

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la lettura della “Preghiera per la Patria”, dei messaggi ufficiali e la consegna della Bandiera all’Istituto Scolastico, avranno luogo presso la “Sala della Costituzione” della Provincia di Campobasso.

Anche quest’anno, come negli anni precedenti, avranno luogo le manifestazioni “Caserme Aperte” e “Caserme in Piazza”; sarà infatti possibile visitare la Caserma del Comando Militare Esercito Molise “Gen. G. Pepe” e la Caserma della Guardia di Finanza “A. Zara”. In piazza V. Emanuele II saranno inoltre predisposti alcuni stand espositivi ed informativi a cura di tutte le Forze Armate.

Intanto questa sera l’Associazione Nazionale Alpini, con una cerimonia alla quale hanno partecipato le Autorità Civili e Militari, tra le quali la Prefettura, il Questore, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina e l’assessore regionale Quintino Pallante, ha depositato, presso il Monumento dei Caduti in piazza della Vittoria a Campobasso, una corona d’alloro per celebrare il Milite Ignoto in vista delle cerimonie di domani 4 novembre.