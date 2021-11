Ha 54 anni ed è di Montecilfone. Alle spalle precedenti specifici ma nelle ultime ore ad allungare l’elenco è arrivata la denuncia dei carabinieri di Termoli per sfruttamento della prostituzione.

I militari della Compagnia di Termoli hanno infatti scoperto dopo giorni di intercettazioni e pedinamenti che l’uomo tra l’inizio di giugno e la fine di ottobre di quest’anno, usando la propria macchina, accompagnava a Campomarino una ragazza di soli 22 anni, di origine bulgara e residente a Foggia.

La lasciava sulla Statale 16 perché si prostituisse finché lo stesso non passava a riprenderla per riportarla nuovamente a casa. I militari lo hanno inseguito per giorni e giorni, osservando e rapportando alla Procura della Repubblica tutti i suoi movimenti fino alle scorse ore quando è stato iscritto a piede libero nel registro degli indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

“Il lavoro condotto – si legge in una nota dell’Arma dei carabinieri – ha permesso di portare alla luce un reato esecrabile e che fin troppo spesso rimane purtroppo impunito poiché non denunciato dalle vittime, nella maggior parte dei casi per paura di ritorsioni da parte degli sfruttatori o per un ingiustificato ma umano senso di vergogna legato alle specifiche situazioni”.