Erbacce e cordoli rotti: “Mettete a posto la rotonda di viale Pertini”

Sos al Comune di Termoli e al Consorzio Stabile Terra per avere maggior cura della rotatoria di viale Pertini, all’incrocio con via Tevere.

“Questa è la rotonda di Via Pertini nei pressi della farmacia Trabocchi. Ormai sono settimane – scrive un lettore – che qualche mezzo pesante ci è salito sopra distruggendo il cordolo sul bordo e dove le erbacce ormai hanno superato il mezzo metro.

Non ci facciamo certo una bella figura per chi arriva a Termoli dai paesi dell’interno. Se il Comune non fa manutenzione facessero come a San Giacomo dove hanno messo nelle rotonde il prato sintetico”.