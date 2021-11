Alcuni cittadini di Termoli, tra i quali amministratori comunali di maggioranza, hanno presentato un ricorso al tribunale amministrativo del Molise per chiedere di annullare la nota del direttore di Cardiologia con la quale si dimezza il servizio di Emodinamica al San Timoteo di Termoli per carenza di medici.

Il ricorso è stato illustrato e discusso ieri. Oggi è arrivata la decisione dei giudici, che non lo hanno accolto. Il Tar nelle sue motivazioni ritiene che al momento non sussista il pericolo messo in evidenza dai ricorrenti perché gli effetti del provvedimento si sono esauriti.

Va ricordato che il ricorso condiviso dagli amministratori di centrodestra di Termoli non chiedeva di impugnare il Piano Operativo Sanitario emanato con decreto da Donato Toma, ma soltanto le direttive relative a Emodinamica, dove si curano infarti, ischemie ictus e tutto quanto ha a che fare con le patologie tempo-dipendenti del sistema cardiovascolare.

Per i magistrati amministrativi sospendere le reperibilità dei medici in un momento particolare in cui una radicale penuria di camici bianchi non viola un diritto e non è una misura sproporzionata soprattutto se, come hanno ribadito nella sintesi del provvedimento, si tratta di una decisione temporanea.

Sebbene la decisione di far funzionare emodinamica a singhiozzo potrebbe non essere temporanea, visto che nel frattempo il problema dei medici non è stato risolto, il ricorso si è basato su un atto relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre, perché le sospensioni nelle turnazioni relative a dicembre non sono ancora state rese note. Pertanto i magistrati, che si basano solo sulle “carte” e non possono fare supposizioni né prevedere il futuro, hanno ritenuto legittimamente che si trattasse di un provvedimento circoscritto a un determinato periodo ormai in scadenza.

Gli avvocati che hanno difeso le esigenze dei cittadini e degli amministratori, Pino Ruta e Massimo Romano, hanno commentato così: “Il Tar respinge il ricorso nella misura in cui è una misura contingente che, però, non può diventare una misura organizzativa stabile, cosa che avvenuto a settembre, ottobre e novembre”.

Su questa base il sindaco Francesco Roberti ha fatto sapere di aver diffidato la Asrem dal proseguire con le sospensioni dei turni di Emodinamica, di “prendere atto del provvedimento e darvi esecuzione integrale fin dal prossimo mese di dicembre, ripristinando la piena operatività del servizio di emodinamica proprio per evitare quello che i giudici del Tar hanno preso in considerazione e cioè di trasformare una misura temporanea in una misura stabile”.

Intanto il Partito Democratico di Termoli ribadisce come il ricorso proposto a titolo personale da Francesco Roberti e dai suoi consiglieri non è un ricorso contro il Pos “del suo compagno di partito, presidente e commissario Donato Toma, ma solo contro gli accordi di confine che di fatto tolgono Emodinamica a Termoli”. E rivolgono una domanda al sindaco: “Ce l’ha Francesco Roberti il coraggio e la forza di mettersi contro Donato Toma, ricorrere contro tutto il Pos e opporsi alla chiusura dell’ospedale di Termoli e allo smantellamento della sanità molisana? Sì o no?”. Alla luce di quanto accaduto finora è una domanda retorica.

Ancora una volta la politica si divide pure su tematiche così stringenti e essenziali per i cittadini.

Il rischio concreto, nell’attesa della discussione dei ricorsi contro il Pos che si terranno al Tar il prossimo 1° dicembre, è assistere all’ennesima sconfortante polemica tra partiti e al rimpallo di responsabilità per il massacro cui stiamo assistendo, mentre i cittadini di Termoli e del Basso Molise restano con il diritto alle cure sanitarie azionato dal timer delle reperibilità. (mv)