Nell’autunno del 2017 il suo sito web era stato escluso dai benefici della legge regionale che sostiene l’editoria perché non risultava registrato in Tribunale. L’editore però, Federico Mandato, già protagonista di episodi di prevaricazione e con precedenti, aveva reagito sferrando un paio di cazzotti sulla faccia dell’allora presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Andrea Latessa. A distanza di 4 anni da quell’episodio – che pochi, fra cui il nostro giornale, avevano raccontato – l’editore molisano è stato condannato dalla Corte di Appello di Campobasso.

Minacce aggravate e lesioni personali: queste le ipotesi di reato che il collegio presieduto dal giudice Pupilella questa mattina ha confermato, stabilendo tre mesi di reclusione senza sospensione della pena per l’editore di Trsp che aveva beneficiato già, lo stesso anno, di un contributo pari a 151mila euro, ma pretendeva anche il contributo per un sito che non risultava nemmeno iscritto presso il registro stampa del tribunale di Campobasso.

Il Corecom, comitato regionale per le comunicazioni, organismo con funzione di controllo che dovrebbe valutare l’esistenza dei requisiti per accedere ai soldi pubblici e la sussistenza della regolarità nelle procedure, aveva legittimamente escluso il blog dai contributi. Il suo presidente dell’epoca, come da ricostruzione accolta dai giudici Pupilella, Fiorini e Paolitti, era finito in ospedale in seguito a una aggressione da parte di Mandato, che gli aveva sferrato due pugni rompendogli anche gli occhiali e causandogli un ematoma in volto curato al Cardarelli.

L’avvocato Giuseppe Forcione ha difeso l’avvocato Andrea Latessa che si è costituito parte civile nel procedimento. “Aspettiamo le motivazioni che arriveranno fra 15 giorni – commenta – ma c’è soddisfazione per la sentenza, considerando anche che in primo grado l’imputato era stato assolto”.

Ora Federico Mandato potrà opporre ricorso in Cassazione contro il verdetto. L’episodio era accaduto il 4 ottobre del 2017, di sera. Mandato aveva atteso il presidente Corecom all’uscita dell’ufficio legale di Campobasso e lo aveva affrontato con minacce e infine con la violenza fisica. A Primonumero, che prima di scrivere gli aveva chiesto conto di quanto accaduto con l’invito a fornire la sua versione dei fatti, l’editore molisano aveva negato tutto: “Non ero presente, stavo da un’altra parte”. Una bugia evidentemente che il pm ha smentito con le prove.