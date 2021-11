Due anni senza Fred Bongusto, eterno chansonnier che ha fatto conoscere Campobasso nel mondo

Com’è triste Campobasso senza il ‘suo’ Alfredo. Esattamente due anni fa Fred Bongusto ha chiuso per sempre gli occhi. Pioveva, così come oggi la pioggia bagna e rende più grigia la città che alle prime ore dell’8 novembre 2019 ha appreso con sgomento e profondo turbamento la notizia della sua morte ‘rimbalzata’ da Roma. L’artista, nato nel capoluogo molisano il 6 aprile del 1935, è spirato in un ospedale della capitale dopo aver affrontato con riserbo la malattia.

E’ malinconico questo secondo anniversario. Malinconico perchè forse non sono stati organizzati eventi in ricordo del crooner amato anche nell’altra sponda dell’oceano. Malinconico un po’ come le canzoni dello chansonnier entrato nella storia della musica italiana, autore di versi struggenti e delicati, di brani da ballare abbracciati guancia a guancia che hanno fatto il giro del mondo, assieme alle canzoni dedicate alla sua terra.

Bongusto era il ‘cantante dell’amore’. La sua voce calda, sensuale, ammiccante, manca alla musica italiana, al Molise, alla sua Campobasso. Che nel suo intimo lo ricorda, magari riascoltando “Doce doce”, tornando indietro nel tempo con “Una rotonda sul mare” o riscoprendo l’amore tra ragazzini con “Il nostro amor segreto”. In via Cannavina forse tutto ciò si ‘respira’ tutti i giorni. E non solo grazie alla statua che, più o meno, lo ricorda. Ma anche per i titoli dei brani delle sue canzoni che illuminano dall’alto il piccolo tratto di strada che porta a San Leonardo e che rendono l’atmosfera di quel piccolo tratto del borgo antico magico, com’erano magiche e immortali le canzoni di Fred Bongusto. È come se si stesse a contatto con il campobassano più famoso del mondo, condividendo sole, pioggia, gioie, lacrime, un semplice sorriso quando si passa di lì e si scorge sulle scalette la sua fisionomia scolpita nel bronzo con la chitarra.

Chissà se qualcuno oggi depositerà un fiore ai piedi della statua, inaugurata proprio in occasione del primo anniversario della sua morte e purtroppo sfregiata pochi giorni fa dai vandali.