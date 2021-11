Torna finalmente il sereno sul Molise: in questo venerdì, e per l’intero weekend, ci aspettano sole e stabilità atmosferica praticamente ovunque. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

VENERDI’ 19 Una residua nuvolosità interessa al mattino il Molise orientale poi, col trascorrere delle ore, la situazione tenderà a migliorare quasi dappertutto. Fatta eccezione per l’area del Matese e i rilievi del Fortore, avremo cielo sereno. Il merito è tutto di una campo di alta pressione in espansione sul Mediterraneo dopo la ritirata del vortice che tanti danni ha fatto, specie su Sicilia e Sardegna (e che giovedì è ripassato anche sulla nostra regione). Se il contesto sarà asciutto non andrà tanto meglio sul fronte delle temperature che restano stabili e piuttosto fredde come nei giorni scorsi. Occhio anche a una certa ventilazione moderata.

SABATO 20 Clima più mite grazie all’anticiclone in questo sabato. Qualche velatura è possibile, ma niente paura perché il cielo sarà azzurro come non si vedeva ormai da parecchi giorni. Lievemente in risalita i valori termici.

DOMENICA 21 Purtroppo l’influenza anticiclonica ha vita breve: già da oggi è previsto un peggioramento con il ritorno della pioggia. La mattinata trascorrerà molto tranquilla, sarà anche più caldo poi, nel pomeriggio, qualche rovescio giunge da ovest (Venafro e Cerro al Volturno). I cieli inizieranno a ingrigirsi, dopo il tramonto torna la foschia e durante la notte ripartono gli acquazzoni che risparmieranno il versante orientale (grosso modo da Campobasso a scendere verso la costa). Bagnata la provincia di Isernia. Questo deterioramento del tempo è causato da correnti umide che scendono fino a noi da nord.