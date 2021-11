Dopo il rinvio e le forti polemiche che ne erano seguite, adesso il Jova Beach Party si prepara a sbarcare finalmente a Vasto. Non sarà sulla spiaggia come era parso impossibile nel 2019, quando il concerto venne annullato pochi giorni prima della data stabilita per ragioni di sicurezza. Stavolta è stato trovato un compromesso, dato che si svolgerà sul Lungomare Duca degli Abruzzi.

È lì che il 19 e 20 agosto verrà realizzato l’enorme villaggio nel quale il noto cantautore Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si esibirà con la sua band per un doppio concerto che si preannuncia come uno degli eventi imperdibili dell’estate 2022 anche per tanti molisani che sicuramente affolleranno Vasto Marina in quei due giorni.

L’ufficialità è arrivata oggi 19 novembre con l’annuncio da parte dello stesso artista toscano in collegamento con l’amministrazione comunale guidata da Francesco Menna. Durante la data vastese non ci sarà soltanto l’esibizione di Jovanotti ma sono previsti stand, spettacoli e soprattutto esibizioni live anche di altri ospiti nazionali e internazionali.

Quella di Vasto non sarà l’unica doppia data del Jova beach party 2022. Al momento l’organizzazione ha fatto sapere che il tour toccherà oltre a Vasto, Lignano Sabbiadoro, Albenga, Ravenna, Fermo, Roccella Jonica, Cerveteri e Barletta. Inoltre per quanto riguarda la doppia data vastese, i biglietti saranno messi in vendita già dal pomeriggio di oggi sulla piattaforma TicketOne.