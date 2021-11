Digital transformation: sempre più aziende investono nei sistemi RFID

La tecnologia Rfid (radio frequency identification device) consiste in una serie di soluzioni costituite da elementi hardware e software che consente di effettuare un rapido scambio di informazioni, anche per notevoli quantità di prodotti, e una tracciatura precisa in ogni fase della produzione e della movimentazione.

Nello specifico, la parte hardware del sistema consente di raccogliere i dati e individuare la posizione dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, mentre il software permette di avere una visione aggiornata e completa della produzione o della distribuzione di quantità notevoli di prodotti e componenti.

Questo metodo consente di elaborare dati per migliaia di prodotti in pochissimi secondi, e può essere molto utile in tantissime situazioni: dalle operazioni di carico e scarico delle merci a magazzino, alla programmazione di un intero inventario in pochi secondi. In pratica, il sistema Rfid è un metodo di identificazione e tracciatura automatica delle informazioni che può essere interrogato anche a distanza.

Proprio in merito a questa possibilità di gestire facilmente e rapidamente l’intera filiera produttiva, sono sempre più numerose le aziende che hanno adottato la tecnologia Rfid per la gestione delle merci a magazzino e per le strutture logistiche in genere.

Per disporre di soluzioni performanti ed efficaci, è possibile affidarsi ad aziende di riferimento del settore come InfinityID, realtà d’eccellenza che si occupa di progettare sistemi di identificazione di ultima generazione, volti a supportare il processo di Digital Transformation e l’Industria 4.0.

A questo proposito, come riportato anche sul sito di InfinityID, è bene ricordare che è stato istituito un importante bando per finanziare le imprese che hanno deciso di rinnovarsi e adottare processi tecnologici innovativi, tra cui la tecnologia Rfid, adeguandosi a quanto richiesto dall’industria 4.0.

Tutti i vantaggi della tecnologia Rfid

La tecnologia Rfid è stata applicata per la prima volta in un contesto militare, nella seconda guerra mondiale, mentre, per quanto riguarda l’ambito civile, i primi utilizzi risalgono agli anni Ottanta.

Il sistema di identificazione a radio frequenze si basa essenzialmente sull’etichetta e sul reader, lo strumento che riesce a leggere i tag e a tracciarne i dati grazie appunto alle onde elettromagnetiche. La trasmissione in tempo reale dei dati consente quindi di rendere più semplice ogni operazione logistica, ma anche di incrementare il livello di sicurezza.

Per questo, tale tecnologia ha ottenuto e continua a ottenere un notevole successo, grazie a dispositivi che si sono costantemente evoluti, consentendo al giorno d’oggi di essere utilizzati con profitto dalle aziende di qualsiasi settore.

Le tag Rfid nel sistema di controllo antitaccheggio

Gli impianti antitaccheggio rappresentano uno dei più comuni utilizzi per quanto riguarda la tecnologia Rfid.

In questo caso, i dispositivi Rfid consistono in etichette e tag che contengono all’interno un microchip apposito, il quale a sua volta svolge una funzione di controllo del transito non autorizzato di merci e prodotti.

In pratica, il dispositivo contenente il chip è in grado di monitorare il passaggio non legittimo delle merci dalle aree autorizzate, così da consentire un intervento tempestivo a favore dei propri articoli.

Differenza tra Rfid tag e codici a barre tradizionali

Prima del diffondersi della tecnologia Rfid erano molto utilizzati i barcode, che consentivano di tracciare i prodotti con un sistema molto semplice. Rfid e barcode possono coesistere, considerando che gli elementi utilizzati per la stampa e la lettura delle etichette Rfid, possono facilmente riconoscere anche i codici a barre tradizionali.

Tuttavia, è importante considerare che il sistema dei codici a barre premette di tracciare solo piccole quantità di prodotti, inoltre nel caso in cui il codice a barre risultasse incompleto o danneggiato, non è possibile effettuarne la lettura.

Uno dei maggiori vantaggi del sistema Rfid è proprio quello di poter gestire simultaneamente migliaia e migliaia di codici, e di effettuare al contempo il controllo, il monitoraggio e la tracciatura.