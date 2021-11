Ddl Zan affossato, studenti in piazza: “Questa politica è vecchia”

Anche Campobasso come altre città italiane ha provato a far sentire la sua voce: l’Unione degli studenti ha organizzato una manifestazione che oggi pomeriggio ha visto i più giovani in piazza Vittorio Emanuele davanti a palazzo San Giorgio per protestare contro il voto del Senato che di fatto ha affossato la legge Zan contro l’omobitransfobia.

Pochi i ragazzi che sono intervenuti ma capaci di sottolineare appieno il loro dissenso e rivendicare “i diritti violati” tra rabbia e delusione per la bocciatura del ddl Zan.

Ragazzi che chiedono una parità di diritti in tutto e per tutto, ma anche un’educazione che deve partire dalle scuole, facendo così capire che ogni persona è diversa, senza discriminazioni. Si sono detti stanchi di dover lottare per far riconoscere ciò che già c’è: la voglia di esprimersi nel pieno rispetto dell’altro e quindi di amare chi vuole senza per questo sentirsi continuamente a “rischio o discriminato”.

A sostenere la battaglia e la rivendicazione delle nuove generazioni c’è anche la consigliera regionale del partito democratico Micaela Fanelli.

Giovanissimi, molti ancora minorenni che conoscono il contenuto del Ddl bocciato al Senato con “tanto di appalusi” e per questo dicono: “Non ci sentiamo rappresentati da queste istituzioni”.

Gli studenti sono tutti d’accordo nell’affermare che le leggi esistenti non bastano “altrimenti non assisteremmo continuamente a tanti episodi di discriminazione e violenza”.

In piazza ci sono le foto di coloro che hanno subito quello che il “Ddl Zan invece avrebbe evitato” perché “stiamo sostenendo un disegno di legge giusto, di civiltà che garantisce la possibilità di difendersi da violenze e discriminazioni”.

“Siamo pochi ma siamo certi di rappresentare l’opinione di molti. Noi giovani il problema lo avvertiamo di più e certamente siamo più propensi al rispetto e alla tutela dei diritti di coloro che invece dovrebbero rappresentarci nelle aule che contano. Una politica vecchia che non ci appartiene. La bocciatura al Senato del ddl Zan viola i principi della nostra Costituzione. I nostri politici, quelli che ci governano, hanno scritto una pagina nera della vita dell’Italia”.