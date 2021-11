Criptovalute e trading online: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo degli investimenti online è cambiato moltissimo negli ultimi anni, specialmente dopo l’arrivo delle criptovalute. Sono ormai più di 10 anni che la prima valuta digitale criptata, ovvero il Bitcoin, è stata lanciata sul mercato. Ma nell’ultimo periodo si sente sempre più spesso parlare di criptovalute e del loro altissimo potenziale di guadagno in tempi brevi; tuttavia non sempre è chiaro il funzionamento del trading legato a questo particolare tipo di asset.

Le criptovalute non sono altro che monete digitali criptate, che permettono di effettuare transazioni online in maniera quasi completamente anonima. Il motivo per il quale la compravendita tramite questo genere di valute è criptata dipende dalla tecnologia che queste ultime sfruttano, la quale è legata ad un sistema denominato blockchain.

Ma il motivo per il quale le criptovalute sono diventate così famose dipende principalmente dalla loro enorme volatilità del valore di mercato. Basta pensare che il Bitcoin è stato lanciato sul mercato al valore di circa un centesimo di dollaro (USD), per poi arrivare al prezzo di 60.000 dollari per singola unità nel 2021.

Come investire in criptovalute

Come ricordano gli esperti di bitcoin profit, per poter speculare sulla crescita del valore di una criptovaluta, bisogna acquistarla tramite un servizio di trading online per poi rivendere la moneta quando il suo valore cresce. Di conseguenza il primo passo per poter investire in criptovalute è trovare il giusto servizio di trading. Ne esistono principalmente due, ovvero i broker e il cryptocurrency exchange.

Nel primo caso si parla di servizi che permettono di investire in borsa per qualsiasi tipo di asset, dalle materie prime alle azioni, includendo le criptovalute. Uno dei broker online più famosi in Europa e sicuramente Etoro.

Nel secondo caso, invece, si tratta di servizi molto simili ai broker, ma che si occupano solo di criptovalute. Alcuni dei cryptocurrency exchanger più famosi sono Binance e Coinbase.

I rischi delle criptovalute

Bisogna assolutamente sottolineare che gli investimenti in criptovalute sono tra i più rischiosi nel mondo del trading online. Il motivo per il quale la compravendita di valute digitali è così pericolosa dipende sempre dall’alta volatilità del loro prezzo di mercato, che può sia salire, sia crollare.

Non sono rari i casi in cui gli investitori perdono anche oltre il 18% del proprio capitale investito, poiché hanno deciso di iniziare le manovre di trading nel momento sbagliato e nella criptovaluta meno adatta. Di conseguenza è importantissimo informarsi preventivamente riguardo tutte le prospettive di crescita possibili riguardanti le criptovalute sulle quali investire, per poi decidere se aprire una transazione o meno.

In ogni caso è importante comprendere che il denaro da investire in questo genere di asset non deve mai essere necessario per la propria sussistenza, poiché bisogna sempre considerare l’eventualità di subire enormi perdite in qualsiasi momento.