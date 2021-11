Convegno Confimpreitalia, il presidente molisano Paolo Cordisco eletto nel direttivo nazionale

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttivo regionale di Confimpreseitalia Molise per l’elezione del Presidente Paolo Cordisco nel Direttivo nazionale di ConfimpreseItalia.

Si è appena conclusa la tre giorni di Fiuggi del Congresso Nazionale di ConfimpreseItalia che ha rieletto il Presidente Dott. Guido D’Amico ed ha dato un giusto riconoscimento al lavoro svolto dal Presidente Cordisco e dall’associazione ConfimpreseItalia Molise per il supporto alle imprese fornito in questi ultimi anni specialmente durante la pandemia del Covid–19.

I temi trattati durante il Congresso nazionale di Fiuggi sono stati tutti di grande attualità perché sono stati riferiti al grandissimo mondo delle Micro e piccole imprese che sono sicuramente l’ossatura economica maggiormente presente anche nel Molise come pure in tutta Italia.

Il grande problema dell’accesso al credito per le micro e piccole imprese, per noi di ConfimpreseItalia non è solo un problema da risolvere!

Durante il congresso sono state presentate le convenzioni nazionali relative al Microcredito Imprenditoriale e ai finanziamenti a tasso calmierato convenzionati a livello nazionale con il grande gruppo finanziario del Credias Spa che consentirà alle Micro e piccole imprese anche molisane di accedere al credito per investimenti e per il capitale circolante.

Tali servizi saranno possibili a tutte le imprese anche molisane associate alla rete nazionale e internazionale di ConfimpreseItalia.

Grande spazio è stato dato agli incentivi relativi ai vari bonus per l’edilizia che, come riferito dall’On.le Castelli durante i lavori congressuali, saranno confermati anche per l’anno 2022 con le necessarie rimodulazioni ora in discussione durante i lavori parlamentari relativi alla legge di Bilancio 2022.

Molto interessante sono stati i lavori di domenica 14 novembre con la presentazione dei tantissimi nuovi servizi convenzionati a livello nazionale da ConfimpreseItalia che a cascata saranno disponibili per tutte le sedi provinciali e regionali di Confimpreseitalia sia in Italia che all’estero.

Tra le tantissime opportunità, dal Ministro Di Maio è stata illustrata la riorganizzazione di tutti gli incentivi per la digitalizzazione, partecipazione a Fiere e mercati e agli incentivi anche a fondo perduto previsti dagli attuali bandi gestiti dal Ministero degli esteri gestiti dal SIMEST.

Il Ministro Di Maio ha affermato che “ora il commercio estero è in mano alla Farnesina. Un’azienda quando va all’estero deve considerare l’ambasciata la casa delle imprese italiane. Ora stiamo gestendo i bandi PNRR e per la prima volta in Italia non riusciamo ad esaurire le risorse. La digitalizzazione è il grande problema del sistema produttivo nazionale”.

Il fatto che tutti guardano i colossi, pochi ricordano che “in Italia operano 4,1 milioni di microimprese su 4,4 milioni di imprese attive. Il 95,2% delle imprese italiane sono micro significa: meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato annuo, ma una capacità di fare, un’esperienza nel campo dei servizi, che solo gli italiani sanno fare così”.

Anche per il Turismo sono state fatte importanti proposte: è stato chiesto di equiparare il settore del Turismo a quello industriale per intercettare tutte le agevolazioni nazionali previste per l’industria come ad esempio le zone franche urbane e aree di crisi complesse presenti anche nel territorio molisano. Sempre per il Turismo è stata richiesta ai membri del Governo Draghi intervenuti al Congresso una riduzione delle aliquote Iva di riferimento per almeno due anni e soprattutto l’estensione del Super Bonus alle strutture Turistico e alberghiere.

Per concludere, la tre giorni di Fiuggi ha rilanciato la vera identità delle Micro e Piccole imprese nazionali e le grandi opportunità future a loro riservate dalle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dalla Unione Europea attraverso il P.N.R.R.

E’ altresì molto evidente che per accedere a tali risorse finanziarie le piccole e medie imprese hanno sempre più bisogno di servizi che la grande rete nazionale ed internazionale di ConfimpreseItalia oggi storicamente può offrire.

Il ruolo e l’operatività di ConfimpreseItalia Molise è a disposizione di tutte le Micro e Piccole imprese molisane di tutti i settori.