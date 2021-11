C’è entusiasmo tra i giovani ospiti e gli operatori della Comunità Alto Molise di Agnone, gestita dalla Cooperativa Sirio di Campobasso, per la concessione da parte del Comune di Agnone di una casetta di legno nella quale esporre i lavori realizzati dai ragazzi nell’ambito del progetto “Legno” che ha sposato un altro e importante progetto denominato “Puliamo i nostri tesori” finalizzato a raccogliere fondi per una bella e importante iniziativa: ripulire e far tornare a splendere l’area archeologica di San Lorenzo.

In vista del Natale, quasi alle porte, i ragazzi, supportati sempre dagli operatori della Comunità, saranno in piazza tutti i sabati per promuovere l’iniziativa e invitare cittadini e turisti ad ammirare i loro lavoretti. Chi volesse contribuire con una piccola donazione, in cambio riceverà in regalo un alberello natalizio e una piccola “n’doccetta”, simbolo per eccellenza del Natale agnonese e di una delle tradizioni più sentite e popolari del Molise.