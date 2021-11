Come sapere quando è il momento di cambiare le candele

Per essere parti così piccole, le candele fanno un grande lavoro all’interno di un’automobile. Quando il tuo veicolo ha determinati problemi, è comune trascurare la candela come possibile colpevole. Ma le candele sono una parte fondamentale del funzionamento del motore della tua auto e devono essere controllate regolarmente. Se non li fai pulire o cambiare secondo necessità, potresti ritrovarti con un veicolo che ha problemi ad avviarsi al mattino, non accelera correttamente o ha altri problemi che possono comportare un grosso costo per la riparazione dell’auto.

La manutenzione delle candele e la loro sostituzione prima che compromettano il funzionamento del veicolo è un ottimo modo per mantenere la tua auto in buone condizioni e assicurarti di non rimanere bloccato.

Capire cosa fanno le tue candele è il primo passo per capire perché sono così importanti per le prestazioni della tua auto. Una volta che sai cosa fanno, puoi anche imparare come prenderti cura di loro correttamente e cosa cercare.

Cosa fanno le candele all’interno di un’automobile

Anche se non hai un’auto elettrica, il tuo veicolo funziona con l’elettricità e dipende dalla tua candela per fornirla. Quando accendi il motore, le candele emettono una piccola quantità di elettricità che fornisce l’accensione di cui la tua auto ha bisogno per avviarsi. Senza quella scintilla, la tua auto non va da nessuna parte.

Le candele si trovano sulla parte superiore o laterale del motore sulle macchine a quattro cilindri e sei cilindri in linea e sono separate su ciascun lato del motore nei motori V6 e V8. In alcune auto, potrebbe essere necessario rimuovere un coperchio del motore per vedere i fili delle candele.

A causa della loro posizione, le candele sono costrette a sopportare temperature incredibilmente calde e alta pressione e sono progettate per bruciare additivi per carburante o altri tipi di contaminanti a cui potrebbero essere esposti nel motore. Quando fanno il loro lavoro, passano inosservate e sono date per scontati, ma quando smettono di lavorare, ti viene subito in mente quanto siano importanti.

Quando dovresti cambiare le candele?

Le candele vengono utilizzate ogni volta che guidi la tua auto, quindi iniziano a consumarsi nel tempo. Il componente più probabile che si usura sarà l’elettrodo, che è la piccola asta di metallo che fuoriesce dal centro della spina. Ha un gancio di metallo su un lato, che è dove invia l’elettricità all’accensione.

Man mano che l’elettrodo si consuma, non creerà tanta elettricità. Alla fine, se ignorato, il problema ti impedirà di avviare o guidare la tua auto, o potresti avere problemi ad accelerare. In genere, i produttori consigliano di cambiare le candele ogni 40.000 / 60.000 chilometri, ma come per ogni regola, ci sono delle eccezioni.

Il tipo di materiale di cui è fatta la candela influirà sulla sua longevità. Il rame è il metallo meno costoso e spesso durerà solo circa 10.000 chilometri, mentre le spine di iridio e platino hanno la migliore durata. Pagherai di più per candele più durature, ma potrai anche sostituirle meno frequentemente. Il manuale del proprietario dovrebbe dirti che tipo di candele sono consigliate, ma puoi anche parlare con un meccanico di fiducia di quali candele sono ideali per la tua auto.

Alcuni fattori, come i danni da surriscaldamento, che possono verificarsi se il rapporto aria-carburante del motore non è corretto, possono consumare le candele più velocemente. Così possono cose come l’olio che filtra sulla candela e il carbonio che si accumula sulla punta. Inoltre, se guidi la tua auto in modo più aggressivo, ciò può far sì che le candele lavorino di più e si consumino più velocemente.

Ecco perché controllare regolarmente l’usura delle candele è una buona idea, anche se non ti stai avvicinando al traguardo 50.000 km.

Come sapere se le tue candele non funzionano?

Oltre a un’ispezione visiva del tuo meccanico, ci sono alcuni problemi di prestazioni che possono segnalare che è ora di dare un’occhiata alle tue candele. Ecco sei segnali di avvertimento a cui prestare attenzione.

Il tuo motore non gira bene al minimo . Se il tuo motore suona ruvido e irregolare e puoi sentire vibrazioni nell’auto, devi andare subito da un meccanico. Ciò potrebbe essere dovuto a candele difettose e può causare danni al motore se ignorato;

. Se il tuo motore suona ruvido e irregolare e puoi sentire vibrazioni nell’auto, devi andare subito da un meccanico. Ciò potrebbe essere dovuto a candele difettose e può causare danni al motore se ignorato; La tua macchina non parte. Ci sono diversi motivi per cui la tua auto non si avvia, ma le candele sono spesso trascurate come possibili colpevoli. Le candele usurate o danneggiate potrebbero non essere in grado di produrre una scintilla sufficiente per accendere il motore;

Ci sono diversi motivi per cui la tua auto non si avvia, ma le candele sono spesso trascurate come possibili colpevoli. Le candele usurate o danneggiate potrebbero non essere in grado di produrre una scintilla sufficiente per accendere il motore; Il tuo motore sale . Se il tuo veicolo prende troppa aria durante il processo di combustione, ciò può far sobbalzare l’auto in avanti e quindi rallentare immediatamente. È fastidioso nella migliore delle ipotesi e può essere pericoloso se si verifica nel traffico, quindi non lasciare che questo vada deselezionato;

. Se il tuo veicolo prende troppa aria durante il processo di combustione, ciò può far sobbalzare l’auto in avanti e quindi rallentare immediatamente. È fastidioso nella migliore delle ipotesi e può essere pericoloso se si verifica nel traffico, quindi non lasciare che questo vada deselezionato; Il consumo del carburante è maggiore del solito . Una combustione incompleta causata da candele deteriorate può ridurre il risparmio di carburante fino al 30%. Se noti un improvviso cambiamento nel consumo di carburante, le candele potrebbero essere la fonte del problema;

. Una combustione incompleta causata da candele deteriorate può ridurre il risparmio di carburante fino al 30%. Se noti un improvviso cambiamento nel consumo di carburante, le candele potrebbero essere la fonte del problema; La tua macchina non sta accelerando correttamente . Puoi dire quando la tua auto è lenta e non risponde all’accelerazione. Se le tue candele stanno andando male, potrebbe non accelerare o potrebbero volerci alcuni secondi in più prima che risponda. Invece di sentirti pronto per alzarti e partire, la tua auto potrebbe sembrare più come se fosse trascinata o tirata;

. Puoi dire quando la tua auto è lenta e non risponde all’accelerazione. Se le tue candele stanno andando male, potrebbe non accelerare o potrebbero volerci alcuni secondi in più prima che risponda. Invece di sentirti pronto per alzarti e partire, la tua auto potrebbe sembrare più come se fosse trascinata o tirata; La spia del motore di controllo si accende. La spia del motore di controllo è progettata per avvisarti di una serie di diversi potenziali problemi nel tuo veicolo; le candele difettose sono una delle cose che possono far scattare la luce.

Non rimandare la sostituzione della candela

Se il tuo veicolo mostra uno di questi sintomi, o sei vicino ai 40.000 km da quando le tue candele sono state ispezionate, assicurati di programmarlo come parte della tua prossima manutenzione del veicolo – e non rimandare. Come tutto il resto con le auto, è sempre meglio risolvere il problema prima che causi problemi invece di aspettare che si traduca in riparazioni importanti.

Istruzioni video prese da www.auto-doc.it

Quanto costa sostituire le candele?

Le candele convenzionali non sono molto costose (6-10 euro per candela). Le candele al platino o all’iridio costano di più (15-40 euro ciascuna). Le spese di manodopera dipendono dal design del motore. Un’officina di riparazione può addebitare dai 60 ai 110 euro di manodopera per sostituire le candele in un normale motore a 4 cilindri, che è un lavoro abbastanza semplice. In alcuni motori V6, l’accesso potrebbe essere difficile. Ad esempio, per cambiare le candele in una Ford Edge o Escape con un motore V6, il collettore di aspirazione dovrà staccarsi, portando il costo della manodopera a 260- 320 euro.