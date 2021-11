CLN CUS MOLISE 4

NORDOVEST 2

Cln Cus Molise: Muccini, Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Ruan, Lucas, Mariano, Debetio, Trematerra, Porcari, Barichello, Picciano. All. Sanginario.

Nordovest: Giannone, Chianese, Fiorini, Muelas, S. Kamel, L. Kamel, Marchetti, Emer, Luciano, Di Eugenio, Bernardo, Mongelli. All. Salustri.

Arbitri: Bartoli di Nocera Inferiore e Ciccarelli di Napoli. Crono: Barbato di Castellamare di Stabia

Marcatori: Lucas, Ruan, Emer pt; Lucas, Di Eugenio, Debetio st.

Note: ammoniti Di Stefano, Barichello, Emer.

Infila il terzo risultato utile consecutivo il Cln Cus Molise che supera al Palaunimol la Nordovest al termine di una gara combattuta ma ben giocata dalla formazione di casa che ci ha messo il solito cuore per portare a casa altri tre punti.

Partono fortissimo i ragazzi di Marco Sanginario che in un amen indirizzano la sfida portandosi 2-0 grazie a Lucas che gonfia la rete dopo aver ricevuto la palla da calcio d’angolo battuto da Debetio e al timbro di Ruan, abile a finalizzare un assist illuminante di Barichello per bucare ancora Giannone.

E’ un monologo rossoblù: Lucas va via al diretto controllore e mette al centro, Di Stefano non arriva per un soffio all’appuntamento con la sfera. Gli ospiti non ci stanno ad ammainare bandiera bianca troppo presto e Marchetti impegna Vinicius Oliveira bravo nella risposta. Nel finale di tempo la formazione laziale si fa vedere: Di Eugenio conclude, palla deviata che si stampa sulla parte alta della traversa. Poi dal seguente angolo gli ospiti accorciano le distanze con Emer trova spazio e tempo giusti per fare 2-1.

Nella ripresa si presentano subito i padroni di casa: rilancio di Oliveira, tocco di Barichello per Lucas che non inquadra la porta. E’ il preludio al tris che arriva sempre da calcio d’angolo. Batte Debetio e Lucas di prima intenzione spedisce la sfera in fondo al sacco. La gara resta piacevole e gli ospiti tornano sotto: Di Eugenio riceve palla spalle alla porta si gira e batte Oliveira per il 3-2.

Il Circolo La Nebbia è cinico: Lucas si produce nell’ennesima azione offensiva della giornata, sfera al centro e sulla corta respinta della difesa Debetio non si fa scappare l’occasione per chiudere definitivamente i conti. Continua l’ottimo momento di forma del Circolo La Nebbia Cus Molise che in settimana attende anche l’esito del ricorso presentato contro il Sala Consilina.