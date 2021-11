Cinquanta allievi agenti della Polizia di stato diventano donatori di sangue

Gli allievi agenti del 215esimo corso di formazione della scuola “ G.Rivera” di Campobasso hanno partecipato insieme alla dirigente Valeria Moffa al vice prefetto vicario Elvira Nuzzolo, al questore Giancarlo Conticchio e al presidente dell’Associazione “Donatorinati” della p Claudio Saltari ad un evento di sensibilizzazione alla cultura della donazione, come gesto altruistico e di grande valore sociale.

Dunque la polizia ancora una volta in prima linea nella donazione del sangue per contribuire al costante fabbisogno e per far fronte alle condizioni straordinarie che possono compromettere il regolare approvvigionamento di sangue attraverso quindi la donazione volontaria.

Un gesto che conferma, tra l’altro, la vicinanza della polizia al cittadino, in particolare a chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Nella circostanza, infatti, 50 allievi hanno scelto di donare da subito il sangue, aderendo all’iniziativa.