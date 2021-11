Cassa Depositi e Prestiti apre uno sportello per le imprese a Campobasso

È stato inaugurato oggi, presso la Camera di Commercio di Campobasso, il nuovo spazio che Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di aprire sul territorio molisano. La scelta dell’istituzione finanziaria controllata per larghissima parte dal Ministero dell’Economia è ricaduta sul capoluogo di regione, rendendo così attivo un punto informativo presso la sede della Camera di Commercio di Campobasso che risulterà di certo utile per aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali.

È bene ricordare che tra i principali impieghi della Cassa Depositi e Prestiti vi sono i prestiti verso lo Stato e le amministrazioni locali e la partecipazione in progetti immobiliari, infrastrutturali e finanziari ritenuti strategici per lo sviluppo dell’economia nazionale.

“L’obiettivo che Cdp si pone con l’apertura di questo punto informativo allestito nella nostra città, – ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presente all’inaugurazione – ci rende ancora maggiormente consapevoli di quanto Campobasso, come capoluogo di regione, assuma un ruolo strategico fondamentale in ambito istituzionale, locale e nazionale, riuscendo sempre più, come sta accadendo, a creare e consolidare relazioni che concorrono a strutturare un sistema tra soggetti pubblici e privati in grado di interfacciarsi con le reali esigenze del territorio. Del resto, – ha aggiunto Gravina – potrà essere di certo importante il ruolo che Cdp sarà chiamata a interpretare accanto alle amministrazioni locali in questa fase di sviluppo del Paese, con la messa a terra delle risorse del Pnrr sui territori.”