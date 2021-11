La musica di Bach e il cammino, la dolce campagna del Lazio e il corale Jesus bleibet meine Freude, dalla Cantata BWV 147 di Johann Sebastian Bach. Questi gli ingredienti di Cantata Walk, l’ultimo singolo del violinista e compositore Luca Ciarla, un brano praticamente ex-novo frutto di una serie di improvvisazioni sovrapposte realizzate con un arco barocco e il violino accordato un semitono sotto, alla ricerca di un suono diverso, quasi “pastorale”.

Da oggi disponibile su tutti i principali store digitali, prodotto dalla Violipiano Music e distribuito da The Orchard / Sony Music, Cantata Walk si arricchisce anche per l’utilizzo inusuale della voce, sempre più frequente nei brani e negli arrangiamenti del violinista.

Il video è stato registrato a Castelnuovo di Farfa, nella chiesa sconsacrata di San Donato, in occasione del concerto online Ad occhi chiusi, prodotto dalla Violipiano Music lo scorso anno per l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires.

“La registrazione in solitaria del video di Cantata Walk a Castelnuovo di Farfa è stata per me un’esperienza quasi mistica. Nella chiesa sconsacrata di San Donato e poi in giro per il paese, nella campagne, con il violino, zaini, telecamere, alla ricerca di un possibile anello di congiunzione tra Bach, il cammino, la natura e la mia spiritualità”. Queste le parole del violinista, felice di aver scoperto un luogo dal grande fascino, immerso nella natura, in simbiosi perfetta con il tema del brano.