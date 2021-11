Riscossa Campobasso, fermato il Foggia di Zeman: 1-1 al Selvapiana

Se solo fosse stato più cinico, il Campobasso avrebbe potuto portare a casa tre punti importantissimi contro il temibile Foggia di Zeman. Al Selvapiana finisce uno a uno, ma per i Lupi il bicchiere è mezzo pieno: arrivano fondamentali segnali di ripresa dalla formazione allenata da Mirko Cudini. Il tecnico rossoblù cambia modulo e per la sfida contro i rossoneri si affida ad un 3-4-3: in difesa Sbardella, Magri e Dalmazzi, a centrocampo Ladu, Persia (al debutto dal 1 minuto) e sugli esterni Pace e Fabriani. Trio d’attacco composto infine da Rossetti, Liguori e Vitali.

Si comincia osservando un minuto di silenzio per le vittime della strada: oggi è la giornata loro dedicata. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dello stadio del capoluogo: 3800 spettatori, 500 arrivano da Foggia.

Sodalizio che viaggia verso le zone alte della classifica quello allenato dal tecnico boemo penalizzato anche di quattro punti in classifica. Invece il Campobasso ha raccolto solo due punti nelle ultime 4 partite.

Ospiti vicinissimi al vantaggio dopo 5 minuti dal fischio d’inizio con un colpo di testa di Ferrante, la palla sfiora la traversa. L’attaccante rossonero ancora pericoloso pochi minuti dopo, ma per fortuna dei Lupi viene fermato in fuorigioco. Al quarto d’ora si fa vedere il Campobasso, il portiere ospite anticipa Liguori.

Al minuto 23, l’episodio che sblocca il risultato a favore dei pugliesi: errore di Vitali che perde palla a centrocampo. Un ‘regalone’ per il Foggia che ne approfitta e sigla la rete del vantaggio con Ferrante.

Il Campobasso è irriconoscibile, probabilmente troppe assenze pesano sulla prestazione dei locali. Alla fine del primo tempo il primo vero tiro in porta dei rossoblù con Liguori, palla fuori di poco. Intanto si infortuna il portiere del Foggia, Volpe entra al posto di Alastra. I locali si fanno rivedere al 40′, ispira Vitali ma Rossetti perde l’attimo per colpire. E’ solo un lampo. La difesa di casa continua a sbandare pericolosamente e al 44′ Tuzzo colpisce l’esterno della rete sprecando un’occasione d’oro per il raddoppio.

Nella ripresa la squadra di Cudini cambia ‘spartito’. Subito il pareggio di Liguori, non irresistibile in questo caso l’intervento del numero uno avversario. Poi i locali avrebbero l’occasione per ribaltare il risultato con Ladu e Rossetti. E ancora: doppia occasione per il Campobasso, ma il portiere del Foggia compie due interventi strepitosi su Liguori e sul ‘falco’. Ospiti poco precisi invece con Petermann.

Il Foggia cala vistosamente e al 65′ la difesa ospite riesce a salvarsi in extremis sul colpo di testa di Magri. I rossoblù purtroppo non riescono ad ottimizzare il forcing offensivo e nei minuti di recupero gli ospiti restano anche in dieci per l’espulsione di di Pasquale. Il risultato non cambia, il match finisce uno a uno. Tuttavia, è un pareggio d’oro per il Campobasso che aveva visto di nuovo gli spettri della sconfitta in casa. Sabato prossimo, in occasione della 16esima giornata di campionato, i Lupi scenderanno di nuovo in campo al Selvapiana con il Francavilla. Si anticipa al sabato 27 novembre.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella (81’ Martino), Dalmazzi, Magri; Fabriani, Ladu (61’ Giunta), Persia (70’ Tenkorang), Pace (61’ Vanzan); Vitali, Rossetti (81’ Parigi), Liguori.

ALL.: Cudini

FOGGIA: Alastra (33’ Volpe); Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti (74’ Rizzo Pinna); Garofalo (62’ Ballarini), Petermann, Gallo (74’ Di Jenno); Tuzzo (62’ Merkaj), Ferrante, Martino.

ALL.: Zeman

ARBITRO: Panettella di Gallarate.

Assistenti: Cortese di Palermo e Tchato di Aprilia. Quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido.

MARCATORI: 23’ Ferrante (F), 47’ Liguori (C).

Note: espulso al 92’ Di Pasquale per doppia ammonizione. Ammoniti Rossetti, Persia, Ladu, Sbardella, Liguori (C), Garofalo, Di Pasquale (F). presenti circa 3800 spettatori di cui 450 da Foggia.