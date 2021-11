Campionati italiani Master di Cross, seconda la termolese De Sanctis

La termolese Francesca De Sanctis si è classificata seconda ai campionati italiani Master di cross (corsa campestre) che si sono svolti ieri, domenica 31 ottobre, a Palo del Colle, in provincia di Bari, sulla distanza di 4km.

“Percorso pieno di cambi di direzione e quindi di molti cambi di ritmo – spiega Francesca dopo il bel risultato -. Non è la mia specialità il cross ed era dal lontano 2017 che non mi cimentavo in questa disciplina, un po’ perché corro distanze più lunghe, un po’ anche per la paura che i percorsi un po’ tortuosi potessero ripercuotere sui tendini. Una settimana fa ho deciso di parteciparvi nonostante non avessi la giusta preparazione anche perché i cross bisogna prepararli potenzialmente sulle gambe. Ma il cuore ha vinto sulla mente e abbiamo deciso di presentarci in gara”.

L’atleta termolese ancora una volta è tornata a casa con una medaglia. “Torno a casa con un secondo posto che mi rende soddisfatta e soprattutto mi lascia pensare per il prossimo anno nel quale ci sarà il cambio di categoria. In ogni caso quest’anno lascerò la categoria tornando a casa con un bellissimo secondo posto”.