Caffè in ufficio? Sì grazie!

Per cominciare la giornata con il piede giusto non c’è niente di meglio di un buon caffè caldo, soprattutto per noi italiani.

La pausa caffè è per molti un momento sacro, utile per ricaricarsi e tornare al lavoro con l’umore giusto. Se alcuni preferiscono andare al bar e fare due passi, avere il caffè disponibile in ufficio è sicuramente una comodità, soprattutto nelle giornate fredde e piovose o quando non c’è davvero il tempo di uscire dall’ufficio neanche per la pausa pranzo.

Quando si tratta di caffè, la qualità è importante: una macchinetta di fascia medio-alta per la preparazione di un buon espresso e altre bevande calde è sicuramente un buon investimento per la tua azienda.

Se vuoi sapere perché il caffè in ufficio è sempre una buona idea, ecco 5 validi motivi.

Una carica di energia

La caffeina è una sostanza stimolante che, se consumata con moderazione, apporta notevoli benefici all’organismo.

L’effetto più noto è quello eccitante, grazie appunto alla stimolazione del sistema nervoso: chi non ha mai provato l’immediata carica energetica che una buona tazza di caffè sa regalare al mattino?

Oltre a questo effetto ben noto, il caffè aiuta anche a mantenere alta la concentrazione, migliora i riflessi e la concentrazione, e ha anche una funzione analgesica: ideale per le giornate di lavoro più impegnative.

Morale alto

Tenere il morale alto a lavoro è fondamentale per la produttività e il benessere di tutti: un clima disteso e sereno è importante perché dipendenti e collaboratori siano pronti a dare sempre il massimo, mentre la giusta energia aggiunge quel qualcosa in più capace di fare la differenza.

Quando i tuoi dipendenti si sentono apprezzati, sono meglio disposti a impegnarsi per la crescita della tua azienda. Ecco perché premi, benefit, bonus e regali aziendali sono sempre utili.

Regala ai tuoi dipendenti delle tazze personalizzate con logo per la pausa caffè e renderai tutti ancora più felici. Usare delle tazze con logo riutilizzabili è l’idea perfetta per fare branding interno e ridurre l’uso dei bicchieri monouso in ufficio, a tutto beneficio dell’ambiente e dell’immagine della tua azienda.

Quattro chiacchiere e un caffè

La pausa caffè è il momento perfetto per socializzare con i colleghi e fare quattro chiacchiere.

Avere la possibilità di socializzare e fare amicizia a lavoro rende la collaborazione tra colleghi più semplice, piacevole ed efficiente, per non parlare dei benefici che una sana interazione sociale apporta all’umore e al benessere generale di ciascuno.

Offrendo dell’ottimo caffè in ufficio, eviterai che i tuoi dipendenti spendano la loro pausa all’esterno, aumentando le opportunità di confronto e socializzazione interne.

Comfort invernale

Durante la stagione invernale, è facile lasciarsi prendere dalla sonnolenza delle giornate più grigie.

Per combattere il freddo e la stanchezza e riportare subito il buonumore, non c’è niente di meglio di una bella tazza di caffè fumante che riscalda corpo e mente.

Scegli le migliori selezioni di caffè per offrire ai tuoi dipendenti una pausa coi fiocchi e non tralasciare qualche snack sano come frutta fresca e secca.

Meno stress

Lo stress è nemico della produttività.

Alcune giornate sono più impegnative di altre e ci sono task e incarichi capaci di stressare anche i dipendenti più energici e positivi.

In queste situazioni, è importante prendersi le giuste pause per tornare al lavoro più carichi e concentrati.

Anche in questo caso, il caffè è tuo alleato: incoraggia i dipendenti a fare una pausa di almeno 15 minuti lontani dallo schermo del PC per aiutarli a recuperare le energie ed evitare un calo della produttività.

Il caffè in ufficio ha numerosi benefici: aiuta a mantenere alto l’umore dei dipendenti, favorisce la socializzazione, riduce lo stress e la stanchezza, aiuta a combattere la meteoropatia, aumenta la concentrazione e l’attenzione.

Metti a disposizione del tuo staff dell’ottimo caffè e qualche snack salutare e fai vedere loro quanto ci tieni con delle tazze personalizzate con il logo della tua azienda.