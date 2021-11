Buon primo compleanno Giuseppe

Nel momento stesso in cui un bambino si affaccia al mondo inizia a scrivere una favola, una storia meravigliosa che avrà i suoi alti e bassi, i suoi si e i suoi no, le sue gioie e suoi dolori…ma sarà il racconto di una favola con protagonista un supereroe, non quello dei fumetti…un super eroe dei nostri tempi un piccolo bambino oggi che sarà un grande uomo domani. Tu caro Giuseppe hai scritto i tuoi primi 365 giorni vita, hai riempito di sorrisi le nostre vite, le hai rese speciali…e noi speriamo di riuscire a regalare a te un pizzico di tutta la felicità che tu regali a noi ogni attimo!!! TANTI AUGURI PER IL TUO PRIMO TRAGUARDO…e siccome si dice che quando nasce un bambino nasce anche una mamma e un papà, a voi Erika e Franco tanti auguri per questo primo anno da neo genitori!!!

Eliana