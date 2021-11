Bravo di San Salvo, Femca Cisl Abruzzo-Molise sindacato più votato

La FEMCA CISL AbruzzoMolise si riconferma prima sigla sindacale nello stabilimento della Bravo di San Salvo in provincia di Chieti, ottenendo il maggior numero dei consensi nell’elezione per i rappresentanti sindacali.

Hanno votato 305 lavoratori per eleggere i 9 componenti della Rsu tra le liste di Femca CISL, UGL, Filctem CGIL, Uiltec UIL. La FEMCA CISL ha ottenuto 141 voti ed ha eletto 4 rappresentanti, 2 RSU sono stati eletti nelle file della FILCTEM-CGIL e 3 rappresentanti per la UILTEC-UIL.

Sono stati eletti per la FEMCA CISL: Antonio Raimondo, il lavoratore che ha ottenuto più consensi, poi Saverio La Verghetta, Giulio Di Biase e Antonio Ciancaglini. – “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, che rappresenta la testimonianza migliore del lavoro svolto in questi anni per salvaguardare i livelli occupazionali e per rendere sempre più efficaci le relazioni sindacali nello stabilimento Bravo del gruppo Pilkington della provincia di Chieti. La FEMCA CISL, come è nella sua identità originaria, trae la sua forza dal radicamento territoriale e dal consenso delle lavoratrici e dei lavoratori” ha dichiarato il Segretario Generale della FEMCA AbruzzoMolise Stefano Di Crescenzo.

“Le lavoratrici e i lavoratori, oltre alla manifestazione della preferenza, hanno espresso la loro volontà di partecipazione al voto e ai processi decisionali aziendali e sindacali con un’affluenza altissima pari al 98,7%, in controtendenza con quanto accade per le elezioni politiche. È un risultato straordinario che premia impegno, lavoro di squadra e credibilità personale delle delegate e dei delegati, dei dirigenti e della stessa Organizzazione Sindacale. La FEMCA, inoltre, continua a privilegiare l’attività di formazione dei propri delegati e quadri per rafforzare l’azione sindacale nelle specificità del comparto e nella contrattazione e per garantire una maggiore e migliore tutela dei lavoratori. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per il raggiungimento di questo eccezionale successo elettorale” ha concluso Di Crescenzo”.