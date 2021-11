Bamp Cinema, via a progetto nelle scuole: in programma il film su Greta Thunberg

Ha preso il via oggi la seconda edizione di Bamp Cinema – Un solo frame dallo Jonio all’Adriatico, il progetto di formazione cinematografica per le scuole, rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ed esercenti cinematografici di tre regioni del Sud Italia: Puglia, Basilicata, e Molise.

Per il Molise le proiezioni si svolgono, a cura di MoliseCinema, nel cinema-teatro di Casacalenda e coinvolgono gli studenti dell’Istituto omnicompresivo del centro bassomolisano.

Il 3 novembre è prevista la proiezione di Io vado a scuola, film che documenta le sfide quotidiane che devono vivere ogni giorno quattro bambini in Marocco, Kenya, Argentina e India per raggiungere le loro scuole. Il 4 novembre invece è la volta di I’m Greta, il docufilm dedicato alla giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg.

I film sono introdotti e commentati dall’esperto di MoliseCinema Raffaele Rivieccio che dialogherà con gli studenti. L’organizzazione è a cura di Salvatore Di Lalla, in collaborazione con il Dirigente scolastico Filomena Giordano e i docenti della scuola.

Bamp Cinema, è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC, promossa e organizzata da Agis di Puglia e Basilicata, in collaborazione con Agiscuola Nazionale, USR Puglia, Associazione Culturale MoliseCinema, Accademia del Cinema Ragazzi – Cooperativa GET. Bamp, orientato alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico per favorire laconoscenza della grammatica delle immagini utilizzando l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale, è indirizzato agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado,attraverso una rassegna cinematografica che gli studenti vedranno nelle sale cinematografiche aderenti al progetto delle loro città. Le proiezioni avranno la guida di esperti di linguaggio cinematografico che accompagneranno i ragazzi nella visione.

Il progetto si articola in due sezioni: “Cinema è Green”, e “Cinema è Inclusione”, per un totale di13 film rappresentativi dei temi che diverranno oggetto dell’approfondimento da parte degli studenti da ottobre a novembre dell’anno scolastico 2021/2022.

Sono circa 20 gli istituti scolastici di Puglia, Basilicata e Molise che partecipano all’iniziativa, dislocati in 15 città, e 16 le sale cinematografiche diffuse negli stessi territori che ospiteranno le proiezioni (IL PICCOLO, Matera; S. MAURO, Lavello; RANIERI, Tito; CINEMA-TEATRO COMUNALE, Casacalenda; MULTISALA ROMA, Andria; ABC, Bari; MULTICINEMA GALLERIA, Bari; MULTISALA POLITEAMA ITALIA, Bisceglie; MULTISALA ALFIERI, Corato; ANDROMEDA MAXICINEMA, Brindisi; CINEMA ROMA, Cerignola; CITTA’ DEL CINEMA, Foggia; DB D’ESSAI, Lecce ; VERDI, Martina Franca;MULTISALA VITTORIA, Sava; ORFEO, Taranto).

Federico Pommier Vincelli, direttore artistico di MoliseCinema Film Festival e Presidente Associazione MoliseCinema, commenta: “Ritornare a vedere il cinema nella sale è una grande emozione, dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti al Covid. Ed è ancora più entusiasmante riaccendere il grande schermo per le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole. Siamo contenti e orgogliosi di contribuire alla seconda edizione di Bamp, un progetto interregionale che unisce i giovani del sud attraverso il cinema di qualità. Ed è assai significativo che le proiezioni si svolgeranno per il Molise nel cinema di Casacalenda, in una sala accogliente e deliziosa che si trovain un piccolo paese. Anche le aree interne e i centri minori hanno diritto al cinema! Grazie all’Agis, alle scuole e a tutti i partner per rendere possibile questa attività”. Federico Pommier Vincelli Presidente Associazione MoliseCinema”.

www.bampcinema.it; facebook e instagram

Info: mail@agisbari.it; 080 5213606 – 080 5219404