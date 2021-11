Il gattino Spidy, di cui giorni fa avevamo pubblicato un annuncio, è stato avvistato in via Arno 26. Lì viene nutrito insieme ad altri mici che si trovano in zona, come ci riferisce una lettrice. L’ultimo avvistamento risale però a ieri sera 21 novembre.

Il 19 novembre – secondo quanto ci ha riferito un’altra lettrice – il gatto è stato visto in serata in via Luigi Sturzo.