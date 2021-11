5 Operatori Socio Sanitari e 45 infermieri professionali: nei giorni scorsi l’Asrem ha pubblicato i relativi bandi di concorso (per titoli ed esami) per l’assunzione a tempo indeterminato di queste figure sanitarie.

Il concorso per gli infermieri, pubblicato lo scorso 8 ottobre, prevede l’assunzione di 45 persone, con riserva di 13 posti per le Forze Armate. Il concorso per gli Oss invece, pubblicato lo scorso 11 ottobre, prevede l’assunzione di 5 figure, con la riserva di 2 posti per i volontari delle Forze Armate.

I bandi sono pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Azienda sanitaria regionale, e le relative graduatoria rimarranno in vigore per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della ‘lista’ nel Burm della Regione. Ognuna delle due graduatorie “verrà utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso viene bandito, per gli ulteriori posti previsti nel Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023 adottato con provv. D.G. n 187/2021 in corso di approvazione da parte della Struttura Commissariale, fino a complessivi n. 150 posti, nonché per i posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili”.

In pratica queste assunzioni sono una prima parte delle complessive 150 previste dal Piano dei fabbisogni del personale Asrem per il periodo 2021-2023.

Le domande per partecipare dovranno essere presentate in via telematica attraverso il portale dell’Asrem entro e non oltre le 18 del 20 dicembre.