Ancora un incidente sulla Sp51 fra Termoli e Petacciato, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questo pomeriggio 8 novembre sulla strada provinciale 51 che collega Termoli a Petacciato. Si tratta della stessa arteria stradale in cui hanno perso la vita negli scorsi mesi una ragazza di 16 anni, a poca distanza dall’incidente di oggi, a una bimba di appena 4 anni, in una zona invece molto più vicina al centro abitato petacciatese.

L’incidente di oggi pomeriggio è avvenuto attorno alle 17,30 all’altezza dell’ex discoteca ‘Villa Paraiso’, in territorio di Termoli ma a poche centinaia di metri dalla zona industriale di Petacciato. Due le auto coinvolte nello scontro.

Fra i feriti un anziano petacciatese, P.M. di 83 anni, subito trasferito in Pronto soccorso, ma c’è anche un’altra persona coinvolta. Entrambi i feriti per fortuna non sono gravi Sul posto due ambulanze del 118 con la Misericordia di Termoli, i carabinieri e i vigili del fuoco da Termoli. Le forze dell’ordine hanno effettuato i primi rilievi anche per stabilire le cause dell’incidente.

Una lunga coda di auto si è creata in entrambe le direzioni della Sp51, creando quindi disagi e rallentamenti alla circolazione.