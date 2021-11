Una bassa pressione di matrice mediterranea rinnova l’instabilità dopo un fine settimana più sereno. Il vortice ciclonico che si era spostato verso le Baleari torna a posizionarsi più vicino all’Italia, in Sardegna, e questo condizionerà il contesto specie al centro sud.

LUNEDI’ 15 Le prime ore della nuova settimana saranno segnate da molte nuvole e dal sole che tenterà di fare capolino. Purtroppo, già nel pomeriggio, i cieli appariranno coperti ovunque e in maniera sempre più estesa e consistente tanto che in serata è previsto anche un peggioramento con rovesci diffusi. L’intera regione sarà bagnata dalla pioggia, in più ci sarà un calo delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi e una moderata ventilazione.

MARTEDI’ 16 La perturbazione giunta nella giornata di ieri continua a dare filo da torcere agli amanti del sole. In mattinata ancora residue precipitazioni poi si andrà verso un miglioramento. La nuvolosità però resta irregolare e anche in serata non è da escludere qualche pioggia. Occhio alla foschia, specie in basso Molise. Risalgono le temperature anche se il rialzo sarà lieve.