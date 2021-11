Altro furto d’auto in centro a Termoli: rubata un’Alfa Giulietta in via Delcroix

Un altro furto d’auto si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato scorso 27 novembre in pieno centro a Termoli. Vittima un giovane di Guglionesi che aveva parcheggiato la sua Alfa Giulietta di colore bianco del 2013 in via Carlo Delcroix all’angolo con via Belvedere, quindi a poche centinaia di metri da Corso Nazionale.

Attorno alle 19, quando è andato a riprendere la macchina, si è accorto dell’amara sorpresa. Ha immediatamente avvertito le autorità per poi sporgere denuncia ai Carabinieri di Termoli. Da parte sua un appello nel tentativo di ritrovare l’auto.

Purtroppo il caso avvenuto sabato scorso conferma quanto Termoli sia appetita da ladri d’auto che colpiscono soprattutto nelle ore serali e notturne. A incidere in molti casi è la vicinanza con la vicina provincia di Foggia, dove esistono vere e proprie bande specializzate in colpi di questo genere.