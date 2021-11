Oggi è l’alba di una nuova rivoluzione: digitale, e come sennò. Da oggi 15 novembre è infatti attiva la nuova piattaforma ‘Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente’ che permette al cittadino di scaricare gratuitamente da casa – senza l’incombenza di doversi recare agli uffici del proprio Comune – 14 certificati, da quello di nascita a quello di stato civile passando per lo stato di famiglia ecc. – direttamente dal proprio pc.

Sono 7.808 i Comuni italiani (dei circa 8mila totali) che già si avvalgono di questa nuova modalità e tra questi ci sono tutti quelli del Molise. Sono infatti allo stato attuale 63 i Comuni italiani non ancora presenti nella rete, e tra questi non ce n’è nessuno della nostra regione.

Sta facendo notizia la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’atto di scaricare per la prima volta un certificato digitale. Opportunità semplice per cui ci sono tre ‘strade di accesso’: essere in possesso dello Spid (l’identità digitale) oppure della Carta di identità elettronica (in questo caso servirà però un’apposita app), o ancora di una smartcard che risponda ai requisiti della Carta nazionale dei servizi.

Una vera e propria ‘rivoluzione’ questa della Super Anagrafe – come ribattezzata già dalla stampa italiana -, un nuovo tassello verso la inesorabile transizione digitale. Transizione che ha due volti: da una parte quello ‘bello’ della comodità e dall’altro quello, d’altra parte già bello che iniziato, dell’addio ai lavori tradizionali. Già, perché questa nuova modalità porterà nel tempo a ridimensionare l’importanza dei dipendenti comunali addetti a tali servizi. Probabile che in molti Municipi, dopo il pensionamento dei dipendenti più in là con gli anni, questo personale non sarà rimpiazzato.

Certo, in Italia il cosiddetto digital-divide non è cosa di poco conto. Come ricorda oggi IlSole24Ore non tutti nel Belpaese potranno accedere ai certificati online. In Italia ci sono, infatti, 4.3 milioni di cittadini senza connessione Internet, come attesta il rapporto del Censis ‘La digital life degli italiani’. Tanti altri – più di 13 milioni – lamentano una connessione domestica lenta o malfunzionante.

Adeguarsi però a questa transizione è più che mai necessario. Sono 14 i certificati scaricabili online: il certificato anagrafico di nascita, l’anagrafico di matrimonio, quello di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, l’anagrafico di unione civile, il certificato di contratto di convivenza.

Come accedere all’Anagrafe digitale? Alla piattaforma si accede via web da due indirizzi: www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it. Come prima cosa sul sito si può verificare, attraverso la sezione ‘A che punto è il tuo comune?’, se appunto il proprio Comune fa parte di quelli, stragrande maggioranza come detto, che hanno aderito. Dopodichè si accede ai servizi per il cittadino e con pochi passaggi si richiede il certificato di cui si ha bisogno, si indica (in un menù a tendina) perchè lo si sta richiedendo e poi infine si sceglie la modalità attraverso cui ottenerlo. Potrà arrivare via mail oppure si potrà direttamente scaricare il pdf del documento richiesto.

La richiesta può essere fatta peraltro anche per un proprio familiare. Inoltre il servizio consente la visione dell’anteprima del documento per verificare preliminarmente la correttezza dei dati riportati sul certificato prima e di poterlo scaricare in formato pdf o di riceverlo via mail.

Un sistema decisamente semplice. Lo Spid è il canale probabilmente più semplice per accedere a questo servizio. Spid che ricordiamo può essere ottenuto in diversi modi (con diversi gestori di identità digitali abilitati), tra cui Poste Italiane. A tale proposito va detto che dal 1 novembre è stato introdotto un costo di 12 euro per le attivazioni dello Spid con riconoscimento allo sportello postale. E il Codacons ha già chiesto un passo indietro a Poste per far sì che lo Spid resti gratuito per venire incontro alle fasce della popolazione più fragili.

Chiamatela, se volete, innovazione digitale.