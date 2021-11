Al “Teatro Fulvio” di Guglionesi sabato 20 novembre, con inizio alle ore 20.30, andrà in scena lo spettacolo “L’ultimo giorno di sole“, secondo appuntamento della stagione teatrale 2021 del Comune di Guglionesi dopo l’inizio ‘sprint’ con il PeerGynTrip della Compagnia del Loto.

“L’ultimo giorno di sole” è uno spettacolo scritto da Giorgio Faletti espressamente per Chiara Buratti: racconta di una donna che prima della fine del mondo, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi rifugiare, nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro.

Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore.

Un “romanzo a teatro”; sette monologhi intrecciati ad otto canzoni scritte da Giorgio Faletti (raccolte nell’omonimo cd, cantate da Chiara Buratti, pubblicato su etichetta NAR International) compongono questo intenso, commovente lavoro, ultimo scaturito dalla fantasia irrefrenabile di questo grande artista.