Air Basket Termoli travolta a L’Aquila: 88-57 e sesta sconfitta di fila

Per l’Air Basket Termoli arriva la sesta sconfitta in sei gare del campionato di serie C Gold di pallacanestro Abruzzo/Molise. Al PalAngeli dell’Aquila i ragazzi di coach Mike Del Vecchio sono stati travolti per 88-57 dal Nuovo Basket Aquilano nel match disputato domenica 21 novembre.

Nonostante i rinforzi arrivati in settimana dal mercato, con gli ingaggi di Zacchigna e Vidal Ramos, i termolesi non sono riusciti a interrompere il digiuno che dura da inizio stagione e sono stati dominati dai padroni di casa.

La classifica resta quindi molto difficile con 0 punti e ultimo posto.