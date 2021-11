Air Basket Termoli ancora ko, a Chieti arriva la terza sconfitta di fila

Terza sconfitta in tre gare per l’Air Basket Termoli che nella giornata di ieri è stata superata per 98-94 dal Magic Basket Chieti nella palestra di Piana Vincolato della città teatina. I termolesi avevano approcciato bene la partita chiudendo i primi due quarti con un leggero vantaggio e andando al riposo sul 43-35.

Ma nel finale la formazione di casa è riuscita a sopravanzare il quintetto di coach Mike Del Vecchio portando a casa la vittoria. Inizio di stagione in salita quindi per la formazione cestistica termolese che è ancora ferma a zero punti.

Sconfitta nel terzo turno di campionato anche l’altra formazione molisana del campionato di Serie C Gold Abruzzo/Molise, vale a dire la Fortitudo Isernia che ha perso in casa 64-69 contro il Vasto Basket.