Air Basket battuta anche dal Vasto, crisi sempre più profonda

La crisi dell’Air basket Termoli si fa sempre più profonda. La formazione termolese è stata sconfitta oggi pomeriggio 14 novembre dal Vasto basket per 77-86 nella gara giocata al Palasabetta di contrada Mucchietti, a Termoli.

Davanti al pubblico di casa il quintetto allenato da Mike Del Vecchio non è riuscito a dare la prima soddisfazione stagionale ai propri tifosi in una gara che ha visto i molisani inseguire fin dall’inizio i vastesi. La squadra ospite ha chiuso in vantaggio sia la prima frazione che la seconda, con un vantaggio di 5 punti all’intervallo lungo.

Nell terzo quarto i biancorossi hanno incrementato il loro vantaggio per poi chiudere con relativa tranquillità alla sirena. Per l’Air basket Termoli si tratta della quinta sconfitta in altrettante gare del campionato di Serie C Gold Abruzzo/Molise.