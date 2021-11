Due uomini, un 26enne e un 38enne, accomunati dal fatto di rendere la vita impossibile alle ex compagne con minacce, aggressioni fisiche e verbali, atti persecutori e diffamatori. Una storia infinita, quella della violenza contro le donne.

Siamo qui a raccontarvi le ennesime storie di violenza contro donne attuate da uomini che non si rassegnano alla fine di una relazione. Non è una violenza qualunque, è una violenza alle donne in quanto donne, come se questo ‘attributo’ fosse associato al fatto di essere ‘oggetti dell’uomo’ di cui si può disporre come e quanto si vuole.

Stavolta i due casi di violenza arrivano da Termoli, dove gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato hanno ‘tolto il velo’ a due situazioni di persecuzione a danno di due giovani donne. A seguito degli accertamenti sono stati emesse due misure cautelari di divieto di avvicinamento alla persona offesa, unito al contestuale divieto di comunicare in qualsiasi modo con la stessa.

Una misura è stata applicata nei confronti di un 26enne termolese, che in più occasioni ed in maniera reiterata aveva aggredito verbalmente e fisicamente l’ex compagna, anche in strada. Questi continui attacchi avevano indotto nella ragazza uno stato di prostrazione e un comprensibile timore per la propria incolumità e per quella delle persone a lei vicine. La donna si era dunque decisa a chiedere aiuto, perchè il timore di ritorsioni da parte dell’uomo – che espressamente aveva palesato il fermo intento di ottenere l’affidamento esclusivo del figlio minore “a qualsiasi costo” – si faceva sempre più crescente e concreto.

Nei guai, con una analoga misura cautelare, anche un 38enne di origini campane ma residente a Termoli che tormentava la ex fidanzata con continui atti persecutori e diffamatori. Una situazione che andava avanti da tempo e che aveva causato alla donna paure e ansie continue che l’avevano portata a modificare le proprie abitudini di vita. Poi la decisione di rivolgersi alle forze di polizia per consentire l’accertamento dei fatti. Ne andava della propria incolumità e la donna si è fatta forza e ha chiesto aiuto.

“Nella settimana in cui ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre, i risultati conseguiti nell’ambito del contrasto alla violenza di genere testimoniano l’impegno della Polizia di Stato a sostegno e tutela delle vittime di violenza nonché l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia per denunciare episodi di violenza domestica – così dalla Questura di Campobasso -. Al riguardo, si ricorda che è a disposizione dei cittadini anche l’applicazione per smartphone YouPol, con cui è possibile segnalare, tra gli altri, episodi di violenza verificatisi tra le mura di casa, anche in forma anonima”.