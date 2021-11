A Fossalto la prima compostiera comunale: i rifiuti organici diventano concime

Sarà a disposizione di tutti i cittadini di Fossalto la compostiera comunale che sarà inaugurata domani (5 novembre), alle ore 16,30, presso la sala consiliare del Municipio. E’ la prima struttura di questo tipo che sarà attiva in Molise e consentirà di produrre il compost dai rifiuti biodegradabili.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto NETWAP e coinvolge il GAL Molise verso il 2000, in collaborazione con Enea Centro Ricerche Casaccia, Fondazione Fenice Green Park Energy e Comune di Fossalto.

Prima dell’inaugurazione si svolgerà un convegno su “Compostaggio locale ed economia circolare”.

“L’amministrazione comunale di Fossalto – si legge in una nota – ha aderito al progetto Netwap, accettando di installare una compostiera locale presso un’area del comune, a servizio dei propri abitanti. Gli obiettivi del progetto NETWAP sono innovativi ed ambiziosi, infatti, puntano a ridurre l’impatto ambientale grazie alle minori emissioni dovute alla riduzione dei trasporti dei rifiuti organici, a contribuire alla riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica e a recuperare una risorsa utile (sostanza organica) per i terreni agricoli. Il compostaggio locale dunque rappresenta un’opportunità importante per il Comune di

Fossalto che intende favorire la raccolta differenziata delle frazioni umide e facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio”.

Durante la conferenza regionale sarà presentato il progetto NETWAP, saranno illustrati i vantaggi economici ed ambientali del compostaggio locale, si spiegherà il funzionamento della macchina installata e si illustreranno i punti salienti della creazione di una rete transnazionale per la gestione sostenibile dei rifiuti nelle piccole comunità.