Pistola semiautomatica e proiettili non denunciati: nei guai un 40enne di Guglionesi

In casa aveva una pistola semiautomatica e 30 cartucce. Un quarantenne incensurato di Guglionesi è stato denunciato questa mattina dai Carabinieri della stazione locale al termine di un accertamento di iniziativa dei militari, che hanno effettuato una perquisizione domiciliare con relativo sequestro dell’arma.

Detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia: queste le ipotesi di reato che gravano sul quarantenne di Guglionesi, il quale è titolare di porto d’armi per tiro a volo , ma dopo l’acquisto della Beretta calibro 7,65 e delle relative munizioni non aveva fatto la denuncia obbligatoria ai Carabinieri. La legge stabilisce che gli acquisti di armi, per i titolari di porto d’armi, debbano essere denunciati alle forze dell’ordine entro le 72 ore.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà mentre la pistola e le cartucce sono state sequestrate e saranno depositate presso l’ufficio corpo di reati.

Le attività di controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di Termoli, che hanno coordinato l’indagine a Guglionesi, vanno avanti. “E’ stato è stata portata alla luce una violazione in una materia particolarmente delicata come quella delle armi che merita la massima attenzione e che evidentemente – spiega il Capitano Alessandro Vergine – necessità di controlli sempre più oculati e capillari per ottenere il pieno rispetto della normativa in vigore”.