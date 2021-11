Ieri in Molise 0 casi su 357 tamponi, 0 ricoveri e 0 guariti

34 CONTAGI IN 10 COMUNI, LA MAGGIOR PARTE DEI CASI NEI CAPOLUOGHI

Sono ancora Isernia e Campobasso le città molisane che registrano l’incremento maggiore di contagi, come avvenuto anche lo scorso 6 novembre. 11 nuovi casi nel capoluogo pentro, dove sono stati accertati contagi tra studenti, e 7 in quello di regione. Ma ci sono anche 4 contagi a Termoli, 3 a Venafro, 3 a Campomarino e altro ancora. Tanti però i tamponi processati nelle ultime 24 ore, 783. Ciononostante è alto il tasso di positività, pari al 4.34%.

0 GUARITI E ATTUALMENTE POSITIVI SI AVVICINANO A QUOTA 200

D’altra parte l’aumento di contagi non deve spaventare più del dovuto. La tendenza è in atto e in Molise e in Italia è piuttosto contenuta rispetto a quello che sta avvenendo altrove (specie Europa centrale e dell’Est), merito della percentuale maggiore di vaccinati. Anche per questo il tasso di ospedalizzazione rimane sostanzialmente stabile. Al Cardarelli restano solo 7 le persone ricoverate con il Covid: 6 sono nel reparto di Malattie Infettive e 1 sola in Rianimazione.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati altri 6.032 casi di infezione, per un tasso di positività sceso però allo 0.9%. Si è però nuovamente superata quota 100mila attualmente positivi dopo diverso tempo che ciò non succedeva. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 68 (ieri erano 38) e sono di più i posti letto occupati. I ricoveri in area medica segnano rispetto a ieri un +74. Le Terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 6 in più e nelle ultime 24 ore ci sono stati 52 ingressi in rianimazione.