8 novembre – Secondo giorno senza contagi, stabili i ricoveri

Ieri in Molise 1 ricovero, 0 dimissioni, 0 contagi, 6 guariti.

Giornata senza scossoni quella di oggi dal bollettino Asrem dell’emergenza Covid in Molise. Per il secondo giorno di fila alla voce positivi compare lo zero. Non ci sono nuovi contagi su 357 tamponi refertati e al tempo stesso non ci sono guariti. Restano quindi 141 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2.

Stabile la situazione al Cardarelli, dato che non ci sono ricoveri né dimissioni. Sono quindi 7 le persone assistite in ospedale con Covid: 6 sono in Malattie infettive, 1 in Terapia intensiva.

