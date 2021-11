7 novembre – Un ricovero in più in Malattie Infettive e 6 guariti. Nessun nuovo contagio

Ieri in Molise 36 positivi, 5 guariti e nessun ricovero.

UN RICOVERO IN PIU’ IN OSPEDALE, I PAZIENTI COVID SONO 7

E’ stato necessario il ricovero in ospedale per un paziente di Campobasso: è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli a causa di un peggioramento del suo quadro clinico. Per effetto di tale ricovero, come riporta il bollettino Asrem, il numero dei posti letto occupati nel reparto guidato dal dottor Santopuoli sale a sei. In totale sono sette i degenti covid nel nosocomio del capoluogo: una persona è sempre intubata in Terapia Intensiva.

ZERO NUOVI CONTAGI, 6 GUARITI

Il bollettino Asrem consente di tirare un piccolo sospiro di sollievo sul fronte delle nuove infezioni: oggi – 7 novembre – non si registrano nuove diagnosi di positività sulla base dei 150 tamponi processati nelle ultime 24 ore, a differenza di ieri, quando il tasso di positività era schizzato quasi al 9% per effetto dei 36 contagi accertati. I casi attualmente positivi sono 141. Inoltre oggi ci sono sei persone guarite: la metà (3) è di Campobasso, due di Bojano e una di Duronia. Il totale dei pazienti guariti sale a 14.083.

DATI NAZIONALI – In Italia oggi si rilevano 5.822 positivi (ieri 6.764) e 26 vittime (ieri 31), secondo i dati del ministero della Salute. In Terapia Intensiva ci sono 398 pazienti (+6) e 3.215 nei reparti ordinari (+42 rispetto a ieri).